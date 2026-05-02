Primer Simulacro Nacional 2026: ¿hasta cuándo puedo registrar mi inmueble?; esto se sabe

Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención en México, el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026.

Este tipo de ejercicio busca mejorar las capacidades de reacción ante la eventualidad de un desastre natural, además de evaluar y actualizar los protocolos de seguridad existentes.

Los simulacros les permiten a las familias implementar hábitos de respuesta y construir planes de emergencia en sus hogares, además de establecer posibles rutas de evacuación.

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Foto: El Universal

¿Cómo participar en este primer simulacro?

Con el propósito de que todos los mexicanos se unan, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, hace la invitación a las personas de participar el próximo miércoles.

Para formar parte de este ejercicio nacional, puedes registrar tu inmueble de manera gratuita en el portal digital habilitado por el Gobierno de México. El registro está disponible para casas, edificios, escuelas, museos, guarderías, centros de trabajo y oficinas públicas o privadas, etc.

Paso a paso para registrar un inmueble

Ingresa a la plataforma digital de "Simulacro Nacional" de la SSPC: https://simulacronacional.sspc.gob.mx

digital de "Simulacro Nacional" de la SSPC: Selecciona tu entidad federativa .

. Captura un correo electrónico.

Rellena el formulario correspondiente: designa un responsable o encargado, selecciona el tipo de inmueble , ingresa el rango de niveles del espacio, elige una hipótesis y escribe el número de personas que participarán.

o encargado, selecciona el , ingresa el del espacio, elige una y escribe el número de personas que participarán. Da clic en "siguiente" y sigue las indicaciones que se te harán llegar por correo electrónico.

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Segundo Simulacro Nacional 2025 llevado a cabo el 19 de septiembre de 2025. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

¿Cuál es la fecha límite para registrarme?

El registro al simulacro estará habilitado hasta el próximo martes 5 de mayo a las 23:59 horas. El trámite es únicamente en línea a través de la plataforma digital, es de manera personal y gratuito.

¿Qué hipótesis se pueden elegir?

En México, los fenómenos que generalmente provocan desastres son inundaciones, ciclones tropicales, incendios y sismos. En el portal se puede seleccionar el evento natural que se presente con mayor frecuencia en tu localidad, entre ellos se encuentran:

Sismo

Deslizamiento de laderas

Erupsción volcánica

Tsunami

Incendio

Fuga tóxica

Derrame

Inundación

Ciclón tropical

Tornado

Onda de calor

En caso de sismo, el ejercicio se desarrollará con base en una hipótesis general de un sismo con magnitud 8.2 en la costa de Guerrero, con un epicentro ubicado a 55 kilómetros al norte de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.

Por su parte, la alerta sísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se activará en las entidades de Estados de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Jalisco, Morelos, Chiapas, Colima y Ciudad de México.

Además, los mexicanos también recibirán una alerta a través de su dispositivo móvil. El mensaje que podrá leerse será "ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México".

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