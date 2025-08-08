La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que está abierta la convocatoria para que la oposición pueda participar con sus ideas en la reforma electoral.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el próximo lunes 11 de agosto se instalará formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez.

"Que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, y a partir de ahí se genera una propuesta".

Lee también Los siete arquitectos guindas que diseñarán el nuevo juego electoral

La Mandataria federal adelantó que el próximo lunes estará en la conferencia mañanera Pablo Gómez para detallar la forma en que toda la población mexicana pueda participar para la construcción de esta reforma electoral.

"No hay iniciativa, apenas se va a construir. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no , cómo pueden participar expertos, cómo pueden participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representación de la sociedad que quieran participar en este debate, en la construcción de esta propuesta.

En Palacio Nacional, la Mandataria federa manifestó que se tiene que discutirse de fondo el tema de los legisladores plurinominales para tener una representación distinta y una reforma electoral profunda.

Lee también Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

"El lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que esta comisión vaya a elaborar una propuesta, si no que se inician los foros, los debates, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que se participe, se presenten las ideas y a partir de ahí, pues se construya la nueva legislación electoral en nuestro país", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr