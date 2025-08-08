Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

Implicados en muerte del niño Fernando, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

La presidenta aseguró que está abierta la convocatoria para que la oposición pueda participar con sus ideas en la reforma electoral.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal destacó que el próximo lunes 11 de agosto se instalará formalmente la Comisión Presidencial para la , que encabeza

"Que participen, está abierta la participación para que puedan dar sus posicionamientos, ideas, y a partir de ahí se genera una propuesta".

Lee también

La Mandataria federal adelantó que el próximo lunes estará en la conferencia mañanera Pablo Gómez para detallar la forma en que toda la población mexicana pueda participar para la construcción de esta reforma electoral.

"No hay iniciativa, apenas se va a construir. Viene el lunes Pablo Gómez para platicar cómo va a ser el proceso para recibir propuestas, hacer foros, cómo pueden participar todos los partidos políticos, sean parte de la 4T o no , cómo pueden participar expertos, cómo pueden participar los consejeros del INE, todos los que quieran participar, pueblos originarios, representación de la sociedad que quieran participar en este debate, en la construcción de esta propuesta.

En Palacio Nacional, la Mandataria federa manifestó que se tiene que discutirse de fondo el tema de los legisladores plurinominales para tener una representación distinta y una reforma electoral profunda.

Lee también

"El lunes se instala formalmente la comisión, pero no es que esta comisión vaya a elaborar una propuesta, si no que se inician los foros, los debates, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, para que se participe, se presenten las ideas y a partir de ahí, pues se construya la nueva legislación electoral en nuestro país", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses