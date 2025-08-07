INE está abierto al diálogo para reforma electoral: Taddei; “se mantendrá autonomía”, afirma

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que buscarán un diálogo con la comisión presidencial, así como la comisión legislativa para la redacción de la reforma electoral.

En conferencia de prensa, afirmó que buscar un acercamiento a estas comisiones no afecta la autonomía ni la independencia del Instituto.

“El Instituto Nacional Electoral tiene una voz acreditada en la parte técnica, en la parte organizativa, conoce el territorio, conoce los vaivenes en las coordinaciones que tenemos en cada una de las entidades, tenemos una sana relación con los gobiernos estatales, con las áreas de seguridad, que son luego las puertas que tenemos para la instalación de casillas, es decir, hay voz que se debe de atender”, subrayó.

Sostuvo que un irreductible es la participación ciudadana en la conformación de las mesas de casilla, porque es algo a lo que el país “no puede renunciar”.

“La responsabilidad del Instituto no es para un lado o para otro, es para el país, lo que el país ha invertido para tener este instituto hoy sólido, hoy fuerte, que es capaz de demostrar fortaleza en sacar adelante un proceso como el que se realizó con los bemoles que tenga los resultados obtenidos, yo creo que es algo que hay que sostener, valorar en su justa dimensión”, apuntó la consejera.

Afirmó que sí buscarán a Pablo Gómez, quien encabeza la comisión presidencial para la reforma electoral, para conocer el programa de trabajo y poder participar e incidir en la toma de decisiones.

Sin embargo, dijo que aún no pueden pronunciarse a favor o en contra, porque no existe hasta el momento una propuesta de reforma.

“No podría hablar en este momento de polarización. Lo único que tengo claro es que hay una voluntad manifiesta de la creación de una comisión para la elaboración de una posible reforma electoral”, apuntó.

La consejera recordó que hay temas que siempre han estado a discusión con reformas electorales, como los recursos de partidos políticos, los plurinominales, el sistema nacional electoral con los Organismos Públicos Electorales Locales, entre otros que se deben observar.

