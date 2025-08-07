Al ser cuestionada sobre que en el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación podría haber resistencia ante la iniciativa de la reforma electoral para quitar a los plurinominales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que son libres de manifestarse, pero reiteró que la lista de los "pluris" no debe seguir.

Detalló que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, puede tener una opinión, al igual que el resto de diputados ya que no hay un pensamiento único.

"Aquí no hay pensamiento único, como dicen los adversarios. Hay opiniones distintas y por eso se abre una mesa de trabajo buscando construir una propuesta integral que se acorde con los tiempos actuales, que no represente tanto recursos del pueblo de México, y desde mi punto de vista, y desde el punto de vista en general del pueblo de México, las listas de plurinominales no deben seguir", aseguró la mandataria federal.

Sobre la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se abrirá la discusión: "No se trata de un pensamiento exclusivo, entonces para eso se va a opinar. Y puede opinar una persona de Morena, del Verde, del PT, que es nuestra alianza, y también personas de los otros partidos políticos".

"¿Se plantea la fiscalización para los partidos políticos?", se le preguntó

"Sí deben tener, deben cumplir con la ley y para eso hay una unidad en el INE que fiscaliza. ¿A qué pienso yo? Pues que mejor tengan mucho menos recursos. O sea, los recursos tienen que ser para las campañas principalmente. Entonces, más bien los partidos políticos que tengan menos recursos no tienen por qué tener tanto. Y que siga y que se fortalezca esta unidad del Instituto Nacional Electoral que fiscalice cualquier recurso público que vaya a los partidos políticos".

