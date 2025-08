“Simulación, si reforma electoral no atiende pluralidad”, señalan expertos Expertos esperan que la nueva comisión que encabezará Pablo Gómez sea un espacio que tome en cuenta a todos los actores de la sociedad

Lorenzo Córdova Expresidente del INE “Habrá que esperar el tono de la iniciativa que se formule, pero es muy probable que repita el de los últimos tres intentos que han sido claras regresiones” Luis Carlos Ugalde Expresidente del entonces IFE “Si el gobierno hace [una consulta popular], creo que puede haber una propuesta buena de reforma electoral. Si sólo se toman las voces de los aliados del gobierno, no va a ser incluyente” María Marván “Es importante que este país no pierda la representación proporcional y fortalecer la autonomía del INE, reconociendo que no es bueno la elección popular de los consejeros” Carla Humphrey Consejera del INE “Las últimas reformas electorales se habían planteado desde un escritorio con una sola persona, pero sin escuchar más voces, ni a partidos políticos, ni a la academia” Fotos: Archivo EL UNIVERSAL y Especial