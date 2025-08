La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno realizará una encuesta para conocer la opinión de la población sobre la reforma electoral, en donde se les preguntará su opinión sobre la figura de los legisladores plurinominales, así como el alto presupuesto a partidos políticos y a las elecciones.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que esta próxima encuesta podrá ser realizada por empresas encuestadoras reconocidas.

La Mandataria federal señaló que encuestas previas reflejan que a la población mexicana no está de acuerdo en que haya tantos legisladores plurinominales ni que se destine tanto presupuesto a partidos políticos ni a las elecciones.

"Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. En encuestas previas la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta, no le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas.

"A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco", aseveró la Presidenta.

La Mandataria federal apoyo la propuesta para que haya foros en el Congreso de la Unión para que se discuta la reforma electoral.

"Sí que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros que se discuta, que se vea", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó algunas de las preguntas que se podrían hacer en esta próxima encuesta:

"¿Qué opinas de los plurinominales? Por ejemplo, a ver qué contesta la gente; `¿Qué opinas de qué los partidos políticos se lleven tantos miles de millones de pesos? A ver qué opina la gente, todos, eh, no defendiendo a uno u otro partido, sino que realmente haya menos recursos a los partidos políticos y a todo el sistema electoral en el país", destacó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desde su perspectiva no debe de haber listas de pluris, ni tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones.

"Desde nuestra perspectiva no debe haber listas de `pluris´, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones", agregó.

