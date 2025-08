Consejeras del INE llamaron a construir una reforma electoral con consenso, no sólo de las fuerzas políticas, sino de ciudadanía y el propio órgano electoral, con su experiencia técnica.

El gobierno federal anunció la creación de una reforma presidencial para la reforma electoral, que estará encabezada por Pablo Gómez, quien ha sido de los principales operadores detrás de la propuesta.

En entrevista a medios, la consejera Carla Humphrey consideró que es una buena señal que haya una comisión, y confió en que se considere al INE para dialogar sobre las inquietudes de la reforma.

“Las últimas reformas electorales se habían planteado desde un escritorio con una sola persona, pero sin las voces, sin escuchar a partidos políticos, la academia y mucho menos a esta autoridad electoral. Yo hago votos para que se nos convoque”, expresó.

Lee también Expresidentes del INE piden “amplio consenso” en reforma electoral; se pronuncian a favor de la representación política

Sobre el nombramiento de Pablo Gómez para dirigir la comisión, dijo que si bien fue representante partidista en los noventa, “no tiene un acercamiento con la materia electoral interna, son muchos años de estar fuera”.

“Sí en la Cámara de Diputados, en el Senado, ejerciendo otras funciones, pero no técnicamente especializado en los retos que hemos encontrado, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial, mecanismos de participación ciudadana, de fiscalización, estrategias de transformación digital institucional, y creo que es importante escuchar al Instituto Nacional Electoral”, enfatizó.

La consejera Norma de la Cruz, por su parte, subrayó que se debe priorizar el consenso y que la ciudadanía debe exigir a sus legisladores “la reforma que queremos, no la que ellos nos quieren dar”.

“No sólo entre las fuerzas políticas, tiene que ser un consenso amplio entre todas las mexicanas y mexicanos porque estamos discutiendo, no sólo qué país queremos, sino cómo vamos a elegir a quienes nos gobiernan y administran. Es una oportunidad para abrir un debate nacional donde se incluyan todas las voces”, sostuvo.

Lee también "Es una persona de primera"; Sheinbaum defiende designación de Pablo Gómez como titular de la Comisión para la Reforma Electoral

Apuntó que se debe definir si será una reforma legal o constitucional, para saber si se va a revisar todo el sistema político-electoral o son cambios legales que son necesarios desde la última reforma.

La consejera Claudia Zavala, señaló que es importante que el INE pueda aportar su experiencia para la construcción de una reforma electoral, la cual debe ser producto del consenso.

“La historia de nuestro país nos indica que cualquier reforma debe ser dialogada, pero la electoral debe ser consensada; no sólo con la clase política, siempre lo he dicho, cualquier reforma requiere que academia, ciudadanía organizada participen, eso es muy necesario, porque si se trata de la reforma político-electoral tiene que ver con las reglas del juego del poder”, sostuvo.

Entre los temas que deben abordar en la reforma electoral mencionó revisar el sistema electoral en su conjunto, es decir, el tipo de representación que se busca, pero aclaró que “hay que revisar de dónde venimos en nuestra historia”.

Lee también SEP: Una realidad sacar la comida chatarra de las escuelas; 86% ya no venden ningún día estos alimentos

“Desde los setenta se impulsó una representación plural, el principio de pluralismo en la representación. Y ese principio es el que permitió los cambios de los partidos políticos con menos fuerza, los minoritarios, que tuvieran condiciones alineados con el principio de equidad, para en algún momento llegar a ser gobierno, cosa que resultó”, expuso.

También añadió la implementación del voto electrónico, que puede ayudar en voto en prisión preventiva y voto anticipado, para disminuir costos de operación.

Reiteró que, con base en la experiencia de la elección judicial, sería complicado operar esta elección en paralelo con la intermedia de 2027, por lo que este tema también debería considerarse.

“Los modelos como están no pueden convivir, porque uno tiene que ver con representación de partidos para el poder Ejecutivo y legislativo, y el Poder Judicial excluye a los partidos, pero también implica otro modelo de casillas para recibir los votos y otro sistema organizacional para operar los cómputos”, explicó la consejera Zavala.

Reforma electoral, para que tenga éxito debe ser por consenso y con propuestas de todos los partidos: Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la para que la reforma electoral tenga éxito, debe contener propuestas de todos los partidos políticos y se debe aprobar por consenso.

“No hay un borrador, no hay una discusión previa, no hay un proyecto, no hay nada. Partimos de cero y creo que es conveniente hacerlo con las propuestas que surjan de todos los partidos. Yo sí creo que, para que tenga éxito una reforma, lo más conveniente, sobre todo de esta naturaleza, electoral, es correcto y conveniente que se incluya a todos y que sea por consenso”, dijo.

No obstante, el diputado morenista refirió que si no existe consenso en la reforma electoral que prevén discutir el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, podrían aprobarla por mayoría, junto con sus aliados.

“Claro está que, si no se logra, la Constitución señala los mecanismos constitucionales de aprobación, pero lo deseable es que logremos el consenso”, recalcó el coordinador de Morena.

Lee también Sheinbaum destaca estrategia "Vida Saludable"; alerta que 37% de estudiantes tienen sobrepeso y obesidad

Monreal detalló que la reforma electoral debe fortalecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), y no contemplar la desaparición de los órganos electorales locales.

“Lo que tenemos que hacer es fortalecer su autonomía, no sólo del órgano nacional, sino de los órganos que se encarguen de llevar a cabo la organización de las elecciones locales en el país”, dijo.

Al cuestionarle sobre la posible desaparición de los legisladores plurinominales, a lo que se han opuesto el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados de Morena, dijo que no desaparecerá la representación de las minorías.

“No desaparecen, se establece una nueva fórmula de representación de las minorías. La representación de las minorías nunca va a desaparecer, es parte de la sociedad y es parte de la necesidad que tiene un país de escuchar a sus minorías”, expresó.

Finalmente, el diputado Ricardo Monreal adelantó que hoy se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para platicar del contenido de la reforma electoral y sus propuestas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr