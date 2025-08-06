El diputado morenista Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, aseguró que tienen una agenda de reuniones para colaborar en la elaboración del proyecto de reforma electoral, y en donde “todas las voces tienen que ser tomadas en cuenta”.

No obstante, al cuestionarle si tienen contemplado invitar a exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama o José Woldenberg, dijo que se buscará generar consenso, “no a quienes vengan a abonar a confrontación”.

“Hay voces que evidentemente pudieran tener una carga política distinta a ser estrictamente profesional y centrado, y aquí lo que tenemos que poner en el centro es un tema que tiene que generar y buscar bajo todos los contextos que se genere un asunto de consenso. No a quienes vengan a abonar a confrontación, a división. Aquí todo mundo tiene que ver con qué has propuesto, a dónde has avanzado y a dónde llevas tu voz. Si alguien, de repente, quiere proponer algo que en sus capacidades no hizo, pues, de repente, por supuesto, se escucha, pero también tendrá una carga y aquí no hay ni candidez, ni ingenuidad”, expresó.

Previo a una reunión de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Lobo Román dijo que buscarán reunirse con la comisión presidencial de la reforma electoral; y que “no se piensa, bajo ningún escenario, un retroceso democrático, ni de esta Cámara, ni por supuesto, creo, de esa comisión”.

“Buscaremos, en su momento, por supuesto, que la comisión presidencial se reúna con nosotros, para que nos haga verter cuál es la voluntad y cuál es nuestra posición, hay voces experimentadas en materia político electoral en esta Cámara, lo hay, por supuesto, en las posiciones que tiene que ha presentado la presidente y, por supuesto, yo creo que con esas experiencias vamos a tener un documento que le haga bien al futuro democrático de nuestro país”, dijo.

