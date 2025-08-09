Más Información

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno de la presidenta de México , informó que trabaja en el desarrollo de 432 kilómetros en 135 caminos artesanales en 11 estados del país.

En el marco del , la Secretaría, a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (), asegura que tiene por objetivo impulsar los caminos artesanales en:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Durango
  • Chiapas
  • Nayarit
  • Sonora
  • Jalisco
  • Veracruz
  • Puebla
  • Colima
  • Zacatecas

Se informó que se beneficia a 11 estados del país con el desarrollo de los caminos artesanales (09/08/2025). Foto: Especial
Se informó que se beneficia a 11 estados del país con el desarrollo de los caminos artesanales (09/08/2025). Foto: Especial

Esta acción forma parte de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de mejorar la accesibilidad, emplear mano de obra local y fortalecer la economía regional.

Por ello, la meta de la actual administración es lograr 2 mil 232 km, a través de una inversión de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) entre 2025 y 2030.

Esto, asegura la Secretaría, permitirá alcanzar el objetivo de pavimentar los 135 caminos:

  • 83 en Guerrero (138 km)
  • 16 en Oaxaca (85 km)
  • 7 en Durango (56 km)
  • 6 en Chiapas (28 km)
  • 5 en Nayarit (48 km)
  • 5 en Sonora (23 km)
  • 5 en Jalisco (23 km)
  • 2 en Veracruz (10 km)
  • 2 en Puebla (5 km)
  • 2 en Colima (6 km)
  • 2 en Zacatecas (10 km)

SICT trabaja en el desarrollo de 135 caminos artesanales en México (09/08/2025). Foto: Especial
SICT trabaja en el desarrollo de 135 caminos artesanales en México (09/08/2025). Foto: Especial

El Programa de Caminos Artesanales tiene cobertura nacional, considerando preferentemente aquellos municipios, agencias municipales y comunidades indígenas de media a muy alta marginación que cuenten con necesidades de conectividad y puedan ser atendidas para la pavimentación de caminos.

Una de las características del programa federal es ejecutar los trabajos en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.

