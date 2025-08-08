México no aceptará participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE

Más Información
Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice
"Vamos bien", asegura Sheinbaum rumbo a su primer informe de Gobierno; anhela estar a la altura del pueblo, expresa
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica como se enriqueció el tuyo"
México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante dichos de Donald Trump.
