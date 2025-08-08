México no aceptará participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE

México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante dichos de Donald Trump.

En breve más información...

