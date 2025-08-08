PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar un informe completo acerca de cuántos médicos cubanos están contratados en México, qué función realizan en específico, a qué unidades están asignados y cuál es el monto de viáticos que ejercen.

“Se trata de saber si verdaderamente están trabajando en clínicas u hospitales públicos, y no estén haciendo labor política para enaltecer dictaduras”, dijo.

Señaló que desde el 2022, México ha ejercido más de dos mil millones de pesos para mantener a médicos cubanos "sin resultados para la ciudadanía".

“Es claro que no han dado satisfacción a los indicadores internacionales que aplican para modelos de salud universales como el que tiene México o Dinamarca, de lo que tanto presumía el sexenio anterior de la 4T”, dijo.

Lamentó que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, han evadido los esquemas de transparencia y rendición de cuentas que, como sujetos obligados deben cumplir.

“Los médicos cubanos no llegaron a México para una labor altruista y de colaboración, están en el país para impulsar doctrinas populistas porque son misioneros del régimen cubano que en su momento, López Obrador abrazó”, expresó.

El legislador del PAN precisó que en vez de atraer médicos populistas cubanos, el gobierno federal debe contratar a egresados de las universidades públicas.

