Tras la visita a México de los ministros de Canadá, Anita Anand, de Asuntos Exteriores, y de Finanzas, François-Philippe Champagne, ambos países lograron avances concretos, además del fortalecimiento del diálogo y cooperación.

"Se lograron avances concretos, que fortalecen el diálogo y la cooperación bilateral entre ambos países, en beneficio de nuestros pueblos", destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante la visita de los ministros canadienses, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó varias reuniones de trabajo en las que se alcanzaron acuerdos y resultados puntuales, en preparación de la próxima visita que hará el primer ministro Mark Carney.

Lee también Canadá quiere saber cómo México evitó los aranceles de Trump, dice Ebrard; en septiembre inicia revisión sectorial del T-MEC

Después de haberse reunido el martes con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, sostuvieron reuniones con personas empresarias.

Anand indicó que como parte de su vista oficial a México, sostendría encuentros con líderes empresariales de diferentes sectores "para explorar nuevas oportunidades y fortalecer alianzas estratégicas".

El ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales destacó que Canadá y México son execelentes socios y pueden lograr más: "Construir infraestructura resiliente, impulsar el comercio bilateral y trabajar juntos para mejorar la competitividad global".

Lee también Sheinbaum expone a ministros de Canadá afectaciones de mineras canadienses; buscan ampliar comercio directo

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, celebró que la visita de ambos ministros fue "una gran oportunidad" para convivir, resolver dudas, reconocer la labor de los trabajadores y platicar sobre la relación entre ambos países.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc