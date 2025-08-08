Después de que el presidente Donald Trump defendió este viernes el envío de tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina para "proteger" a su país, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, declaró que se usarán “todas las herramientas” contra estos grupos delictivos.

“Nuestro mensaje es claro: Estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Como lo ha dicho el presidente Trump, nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos”, declaró.

El embajador Johnson reiteró que Estados Unidos seguirá trabajando con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige”.

“Los Estados Unidos y México enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”, expresó el diplomático.

“El presidente Trump lo ha dejado claro, y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan: estas organizaciones no solo son narcotraficantes, son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras”, añadió.

Comentó Johnson que “no se trata de que los Estados Unidos actúen solos”: “Se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos”.

Ronald Johnson declaró que los cárteles “son los que deberían de tener miedo” a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos países comprometidos con la justicia y con proteger a su gente.

Además, el embajador retomó las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos: “Las tenemos que empezar a tratar como organizaciones terroristas armadas, no sólo como simples organizaciones dedicadas al narcotráfico”.

