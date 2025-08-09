La mañana de este sábado 9 de agosto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en el estado de Chiapas.

Por medio de una publicación en X, el secretario de Seguridad dijo que en total se aseguraron 2.5 toneladas de esta droga, un arma de fuego y cuatro camiones.

Esta acción, aseguró, forma parte del seguimiento a líneas de investigación en esta entidad por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Lee también Asesinan a dos hermanos de exalcalde de Frontera Comalapa, Chiapas; Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, publicó este 9 de agosto sobre la inhabilitación de un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch

Apenas el pasado jueves, la FGR reportó el decomisó de aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina durante un cateo en el municipio de Palenque, Chiapas.

Esta acción se realizó en un predio de esta localidad, no hen la que además aseguraron un arma de fuego, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos, entre otros objetos, en coordinación fuerzas federales.

Lee también Detienen a miembro de una organización criminal tras enfrentamiento con elementos de la GN en Chiapas; se rindió tras ser herido

Aseguran bodega con sustancias químicas en Guerrero

En la misma publicación, García Harfuch dio a conocer el aseguramiento de una bodega con sustancias químicas en el municipio de Zirándaro el estado de Guerrero.

Dijo que en esta acción, se logró el decomiso de 2 mil 688 kilos de sosa cáustica, mil 575 kilos de una sustancia cristalina y 7 mil 400 litros de una sustancia líquida.

Hasta el momento, la SSPC no ha informado la detención de personas implicadas en ambos aseguramientos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc