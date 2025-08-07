Un miembro de una organización criminal, que operaba en Chiapas, fue detenido después de haberse enfrentado con soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, en el municipio de Arriaga.

El hombre identificado como Elio “N”, disparó durante varios minutos, contra los soldados y policías, pero finalmente se rindió, cuando ya estaba herido.

La Fiscalía General de Chiapas informó que Elio “N” se le investiga por el homicidio de un ciudadano identificado solo con el nombre de Gabriel, pero no da más detalles sobre este incidente.

A Elio se le aseguró un fusil de asalto AK-47, tres cargadores y tres cartuchos del calibre 7.62.

El hombre puso en aprietos a los policías que al momento de responder a los ataques, se quedaron sin cartuchos. “Alto, alto, alto…”, gritó un policía que ordenó rodear la casa donde estaba Elio. “Cuidado, cuidado ehhh…”, soltó otro. “Necesito cartuchos”, agregó alguien más.

En un video que ha circulado en redes sociales, un policía habla con un mando. “Jefe, está la pelotera aquí”, “Está el güey. Lo tenemos en una casa, pero el desgraciado está agarrado con un cuerno. Está agazapado en una casa el hijo de puta, pero está bien agazapado, pero ahorita lo vamos a chingar”.

El hombre fue detenido y luego trasladado a una clínica donde permanece bajo vigilancia médica.

