Eduardo Ramírez, gobernador de , rechazó este jueves que en esa entidad haya presencia del grupo criminal “”, originario de Tabasco.

Entrevistado afuera de , tras reunirse junto con gobernadores de Morena con la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, el gobernador afirmó que lo que se ya barrió en ese estado es con toda la delincuencia.

“En el tema de La Barredora, se habla de que se ha extendido a Chiapas”, se le preguntó.

“No hay ninguna Barredora. Lo que ya barrimos es toda la delincuencia en Chiapas“, respondió afuera del recinto histórico.

En un tema aparte, cuestionado sobre la detención del activista promigrante Luis García Villagrán, coordinador del Centro para la Dignificación Humana A.C., el gobernador señaló que este estaría vinculado a una célula vinculada a nivel internacional para llevar migrantes a Estados Unidos.

“¿Por qué se detuvo a este activista pro migrante, gobernador?”, se le preguntó.

“Bueno, eso ya se ha hablado en las mesas de seguridad nacional, porque auspician, aparentemente, migraciones, lo cual ya no es un tema social o un tema que les preocupe a las personas que vienen de Centro y Sudamérica, sino que son orquestadas y pertenecen a una gran célula de vínculos a nivel internacional para poder llevar migrantes hasta los Estados Unidos”, contestó.

