Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechazó este jueves que en esa entidad haya presencia del grupo criminal “La Barredora”, originario de Tabasco.

Entrevistado afuera de Palacio Nacional, tras reunirse junto con gobernadores de Morena con la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, el gobernador afirmó que lo que se ya barrió en ese estado es con toda la delincuencia.

“En el tema de La Barredora, se habla de que se ha extendido a Chiapas”, se le preguntó.

Lee también Cae en Tabasco "El Vampiro", miembro de "La Barredora"; se le vincula con extorsión y cobro de piso

🗣️ Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechazó que en la entidad haya presencia del grupo criminal “La Barredora”



Afirmó que lo que ya se barrió en ese estado es con toda la delincuencia



📹 @pedrovillaycana pic.twitter.com/AIznzUn4GE — El Universal (@El_Universal_Mx) August 7, 2025

“No hay ninguna Barredora. Lo que ya barrimos es toda la delincuencia en Chiapas“, respondió afuera del recinto histórico.

Activista detenido por llevar migrantes a EU

En un tema aparte, cuestionado sobre la detención del activista promigrante Luis García Villagrán, coordinador del Centro para la Dignificación Humana A.C., el gobernador señaló que este estaría vinculado a una célula vinculada a nivel internacional para llevar migrantes a Estados Unidos.

“¿Por qué se detuvo a este activista pro migrante, gobernador?”, se le preguntó.

Lee también Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

“Bueno, eso ya se ha hablado en las mesas de seguridad nacional, porque auspician, aparentemente, migraciones, lo cual ya no es un tema social o un tema que les preocupe a las personas que vienen de Centro y Sudamérica, sino que son orquestadas y pertenecen a una gran célula de vínculos a nivel internacional para poder llevar migrantes hasta los Estados Unidos”, contestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc