Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

La Fiscalía General de la República () reportó este jueves el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina, al cumplimentar una orden de cateo en el municipio de Palenque, .

Informó que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, ambos adscritos a su Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron dicha diligencia en un predio de la referida localidad del sureste del país en la que además se aseguró un arma de fuego, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos, entre otros objetos, en coordinación fuerzas federales.

FGR aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en Chiapas. Foto: Especial.
FGR aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en Chiapas. Foto: Especial.

Dicha acción fue llevada a cabo por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas, señaló la FGR en un comunicado.

FGR aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en Chiapas. Foto: Especial.
FGR aseguró aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en Chiapas. Foto: Especial.

