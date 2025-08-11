La presidenta Claudia Sheinbaum respaldo la iniciativa del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos en Palestina debido al conflicto en la Franja de Gaza.

"Está muy bien, si es necesario, por supuesto. México siempre va a estar abierto", mencionó la mandataria federal.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se podría analizar si es necesario un programa especial, pero que ese tema lo tiene que ver Juan Ramón de la Fuente, canciller de Relaciones Exteriores.

"Siempre tiene que ver con asuntos humanitarios en México. Siempre abrirán las puertas. Tendríamos que revisar si es el caso", señaló.

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará una iniciativa formal para que el Estado mexicano organice una operación humanitaria que permita el traslado y refugio de los menores de edad.

mahc / apr