Más Información

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; tiene que haber cambios en la Fiscalía, dice

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; tiene que haber cambios en la Fiscalía, dice

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; buscan juicio y no deportación: Sheinbaum

Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; buscan juicio y no deportación: Sheinbaum

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

La presidenta respaldo la iniciativa del presidente del Senado de la República, , para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos en Palestina debido al conflicto en la Franja de Gaza.

"Está muy bien, si es necesario, por supuesto. México siempre va a estar abierto", mencionó la mandataria federal.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se podría analizar si es necesario un programa especial, pero que ese tema lo tiene que ver , canciller de Relaciones Exteriores.

Lee también

"Siempre tiene que ver con asuntos humanitarios en México. Siempre abrirán las puertas. Tendríamos que revisar si es el caso", señaló.

El presidente del Senado de la República, , anunció que presentará una iniciativa formal para que el Estado mexicano organice una operación humanitaria que permita el traslado y refugio de los menores de edad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses