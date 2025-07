La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que "el patrimonio no se subasta" y que "es una ilegalidad" la propuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega de subastar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, las cuales retiró de un jardín de la colonia Tabacalera.

Advirtió que las alcaldías no tienen atribuciones para subastar o rematar esculturas o monumentos.

Esto, luego que la alcaldesa propusiera subastar las dos esculturas para financiar la rehabilitación de espacios públicos.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la alcaldesa debió haber pedido permiso a un comité antes de retirar estas esculturas.

"El patrimonio no se subasta, es una ilegalidad y hay que decirlo claro y con todas sus letras. Primero, tendría que haber perdido permiso a un comité para poder remover las esculturas o las estatuas, el monumento, y segundo, no es que lo removió, si no quiere que quede en la la alcaldía Cuauhtémoc, tiene que entregarlo".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal recordó que quien decide dónde se ubica un monumento es un comité donde participa el Gobierno de la Ciudad de México, e instituciones de cultura, y del Patrimonio del Gobierno de México, como el INAH y el INBAL.

"Entonces no puede una autoridad retirar un monumento, solo porque no quiere que quede. Hay un comité", recalcó.

