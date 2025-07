La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, planteó públicamente la posibilidad de subastar las esculturas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, las cuales fueron retiradas del Jardín Tabacalera, y pidió que quienes admiran a estos personajes paguen con su propio dinero, no con recursos públicos.

En un video difundido en sus redes sociales, expresó: “¿Por qué no subastamos de manera oficial las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara? Sí, esos que hablaban de igualdad pero vivían como reyes, esos mismos que predicaban libertad pero callaban a balazos… que las paguen con su dinero, no el pueblo”.

“El espacio público es para vivir, no para rendirle culto a la opresión”, aseguró la funcionaria, quien recalcó que su gobierno no permitirá que se usen recursos públicos para homenajes ideológicos que no representen a la comunidad.

Alessandra Rojo de la Vega, propuso subastar las esculturas (03/07/2025). Foto: Especial

Rojo de la Vega manifestó que se evaluará la posibilidad legal de realizar una subasta oficial para que los coleccionistas y simpatizantes de estas figuras puedan adquirirlas con sus propios recursos. Aclaró que, de realizarse, los fondos recabados serían destinados a la rehabilitación de espacios públicos en la alcaldía.

La alcaldesa recordó que la prioridad de su gobierno es atender las necesidades de los más de 580 mil habitantes de la demarcación y que el presupuesto debe destinarse a mejoras en infraestructura urbana, parques y banquetas, no a mantener símbolos con carga polémica.

La polémica

El retiro de estas esculturas, conocidas como "Encuentro", se realizó luego de que la alcaldía detectara múltiples irregularidades legales en su adquisición y colocación.

La demarcación informó que la obra fue adquirida en 2017 con recursos del ramo 5000, presupuesto destinado para la compra de maquinaria, lo que representa un uso indebido de fondos públicos.

Además, detalló, la instalación realizada en 2018 carecía de los permisos oficiales del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP), instancia encargada de autorizar obras en espacios públicos.

La alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega informó que el procedimiento administrativo para la colocación nunca se completó conforme a la normativa vigente. No se cuenta con la documentación que avale formalmente la instalación, ni con la autorización necesaria para que la escultura permaneciera en el espacio público.

Además, la administración actual detectó que dos trabajadores de base fueron asignados como responsables del resguardo de la escultura sin su consentimiento, lo que ha generado complicaciones administrativas. Uno de ellos continúa registrado como encargado del monumento, situación que incluso ha dificultado su proceso de jubilación.

Desde su colocación, las esculturas generaron rechazo entre vecinos, quienes han solicitado su retiro mediante más de 15 mil firmas digitales. Foto: Especial

Desde su colocación, las esculturas generaron rechazo entre vecinos, quienes han solicitado su retiro mediante más de 15 mil firmas digitales.

Tras el retiro de las figuras, la comunidad cubana en México llamó a una manifestación este domingo 19 de julio para que sean restituidas las piezas de la escultura Monumento Encuentro.

Ante la manifestación la alcaldía Cuauhtémoc solicitó de forma formal y respetuosa a la SSC de la Ciudad de México implementar medidas de protección para vecinos y locatarios que habitan en las inmediaciones del Jardín Tabacalera y Plaza San Carlos.

La directora de Seguridad Ciudadana de la demarcación, Lilian Chapa Koloffon, informó que la petición busca salvaguardar la integridad y patrimonio de los residentes durante y después del mitin.

Clara Brugada pide recuperar esculturas

Clara Brugada anunció que pedirán las estatuas a la alcaldía para poder reubicarlas. Foto: Especial

Ante la polémica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el Gobierno de la Ciudad solicitará oficialmente a la alcaldía Cuauhtémoc la entrega de las esculturas para que puedan ser reinstaladas en otro punto de la capital.

Brugada Molina afirmó que estas piezas tienen un valor simbólico por conmemorar el primer encuentro entre los líderes revolucionarios y aseguró que su presencia representa la autodeterminación de los pueblos y el espíritu de soberanía que hermana a México con Cuba.

Durante un acto público, la mandataria capitalina reiteró su respaldo al pueblo cubano y defendió que la escultura constituye un acto de memoria, así como un símbolo de solidaridad y vocación universalista de la Ciudad de México.

