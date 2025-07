“No se pueden subastar estas esculturas”, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respecto a las estatuas de Fidel Castro y de Ernesto “Che” Guevara, de la alcaldía Cuauhtémoc y afirmó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para la recuperación y reubicación de las mismas.

En conferencia de prensa, Brugada Molina aseguró que las alcaldías no tienen ninguna atribución para realizar ventas o subastas de monumentos o figuras artísticas.

“Las alcaldías no tienen atribuciones para hacer subastas ni para vender(las). Nada, creo que eso es muy importante, algo que se debe de tomar en cuenta, y estoy segura de que nos vamos a poner de acuerdo, para que la ciudad pueda recuperar las esculturas, junto con el Gobierno Federal”, dijo.

La mandataria reiteró que al retirar dichas esculturas se violó el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su fracción XVIII, que establece que los espacios públicos no podrán enajenarse ni concesionarse.

“El Artículo 20 de la Ley de Alcaldías, en su Fracción número XVIII, dice así: una de las finalidades de las alcaldías es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; por lo tanto, no se pueden subastar estas esculturas; es un bien público que no es patrimonio de una persona, sino del gobierno y, por lo tanto, de la Ciudad de México”, aseveró.

Por otro lado, adelantó que se platicará con la alcaldía Cuauhtémoc, para garantizar el rescate de las esculturas, pues afirmó que “no pueden estar en una bodega, y deben de recuperarse para que estén en un lugar simbólico de la Ciudad de México”.

“Y sé que va a sesionar el comité, y que va a tener una definición al respecto de lo que sucedió con las esculturas”, agregó.

cr