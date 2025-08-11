Más Información

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; Fiscalía debe cambiar su forma de atender los casos, dice

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

La presidenta negó que sobrevuelen en territorio mexicano, en acciones contra los , como aseguró Jesse Watters, conductor en Fox News.

“En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en .

Comentó que hay marcos de colaboración entre ambos países: “No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular, de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México, es un país libre, soberano, independiente”.

Insistió en que México colabora con Estados Unidos en temas de seguridad, “pero nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos, jamás, que el o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano”.

Insistió que se han hecho en algunas ocasiones “para algún asunto particular”.

“Y de paso. ¿Cómo dice el Himno? Y si osare un extraño enemigo, profanar son sus plantas tu suelo, piensa oh Patria querida que el cielo, un soldado y una soldada en cada hijo te dio”, expresó.

