The Washington Post -que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el tema- revela que Trump considera emplear tecnología como drones en lugar de recursos humanos como tropas, o una colaboración más estrecha con las autoridades mexicanas.

De acuerdo con las fuentes del Post, que hablaron en condición de anonimato, las conversaciones han abarcado desde el uso de destructores de la Armada para lanzar misiles contra líderes de cárteles o infraestructura hasta una colaboración más estrecha con las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones criminales.

Lee también ¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

Donald Trump dijo que designaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras el pasado 22 de diciembre. Imagen: Especial.

Los ataques militares serían "audaces" y es poco probable que obtengan la aprobación del presidente, añadió uno de los funcionarios.

Según otro de los funcionarios citados por el Washington Post, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, fue informado hace semanas sobre las opciones militares, y parece que no hay ninguna acción inminente.

Las deliberaciones sobre el aumento de las opciones militares se remontan a casi el inicio de la administración, con un grupo de trabajo establecido que incluye a funcionarios del Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias, según declaró una fuente.

El Post recuerda que "Trump ya ha intensificado los vuelos de vigilancia con drones sobre México y la frontera sur de Estados Unidos, donde el ejército estadounidense ha desplegado miles de tropas. La Armada estadounidense también ha enviado buques de guerra para realizar patrullajes adicionales en aguas costeras cerca de México".

El viernes el diario estadounidense The New York Times informó que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, había firmado una orden ejecutiva con el fin de combatir a los cárteles mexicanos, a los cuales a comienzos de año designó como organizaciones terroristas.

Ante lo que dio a conocer el Times, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó en su conferencia de prensa matutina que no habrá invasión de parte de Estados Unidos a territorio nacional; "colaboramos, cooperamos. Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio", dijo.

Para uno de los exfuncionarios estadounidenses, esta acción es más que nada para mantener la presión sobre el problema del fentanilo, "parece que se trata de enviar mensajes y telegrafiar", dijo al Post.

Este último medio agrega que "tampoco está claro si la intensificación de las operaciones militares estadounidenses tendría un impacto significativo a largo plazo en las organizaciones criminales mexicanas".

Además, "algunos ex funcionarios estadounidenses que sirvieron en América Latina han advertido que una estrategia excesivamente enérgica que involucre tropas y armas estadounidenses podría ser contraproducente en México, el principal socio comercial de Estados Unidos, alejando a un país que está afectado por una larga historia de intervención por parte de su vecino del norte".

El Post recordó que "la CIA también está aumentando el intercambio de inteligencia con las autoridades policiales mexicanas para combatir a los cárteles".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft