Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

La presidenta aseguró que “nunca hubo una queja formal” de Estados Unidos contra , extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Gómez hizo un gran trabajo al frente de la .

“¿Qué le responde a Estados Unidos, que en su momento lo acusaron en su anterior cargo como titular de la UIF en la detención del ?”, se le preguntó a Pablo Gómez.

“Nunca hubo una queja formal contra Pablo, nunca. Hizo un gran trabajo al frente de la UIF. Nunca hubo ninguna queja del , desde antes y desde ahora”, expresó.

Mencionó Sheinbaum que la UIF tiene más facultades en México que las tienen las propias agencias estadounidenses. Destacó que Gómez es ahora el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

