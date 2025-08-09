Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue uno de los primeros 100 diputados plurinominales en llegar a la LI Legislatura en 1979, y ocupó el cargo hasta 1982. Actualmente lidera la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca recortar esta figura en el Congreso.

Desde el inicio de su mandato, Sheinbaum buscó realizar dicha reforma y ahora, Gómez es uno de los elegidos para su ejecución junto a figuras como Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy Ramos, Arturo Zaldívar, entre otros.

Conferencia del Partido Socialista Unificado Méxicano. Eduardo Montes, Pablo Gómez y Carlos Sánchez. 1982. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De "pluri" a ejecutar la Reforma Electoral

El extitular de UIF ha sido criticado por su cargo en la Comisión, ya que debido a la reforma electoral de 1977 que encabezó Jesús Reyes Heroles, y que permitió mayor acceso de partidos opositores en el Congreso, fue como Gómez Álvarez se convirtió en diputado de la LI Legislatura por el Partido Comunista Mexicano.

Documentos de la Cámara de Diputados consultados por EL UNIVERSAL, dan cuenta de que en 1979, la LI Legislatura estuvo conformada por tres circunscripciones plurinominales, la primera con cabecera en Guadalajara, Jalisco; la segunda con cabecera en Monterrey, Nuevo León y la tercera, de donde fue electo Pablo Gómez como diputado "pluri", con cabecera en la Ciudad de México (CDMX).

El dictamen de las elecciones por el principio de Representación Proporcional dice que "las enmiendas constitucionales son de gran significación, toda vez que se establecen principios básicos, como son: (...) la implantación del sistema electoral mixto con dominante mayoritario y la incorporación del principio de la representación proporcional (de donde son elegidos los 'pluris')".

Sesión de la Cámara de Diputados. Pablo Gómez, protestando. 1981. Foto: Archivo /EL UNIVERSAL

Además, afirma que en "la nueva formación" para la Cámara de Diputados, "100 diputados serán electos según el principio de Representación Proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en Circunscripciones Plurinominales".

En la LIV Legislatura durante 1988, Pablo Gómez se volvió a convertir en diputado federal plurinominal, llegando por el principio de Representación Proporcional con el Partido Mexicano Socialista. Ocupó el cargo hasta 1991 y su suplente fue Ulises Lara López.

En 1997, se convirtió en diputado federal en la LVII Legislatura, llegando por primera vez con el partido PRD y mediante mayoría relativa con un total de 73 mil 68 votos. Además fue integrante de las comisiones de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Gobernación y Puntos Constitucionales, Especial de Estudios Legislativos y del Comité de Administración.

Posteriormente, en 2003, Gómez Álvarez volvió a ser diputado federal mediante mayoría relativa en la LIX Legislatura. Fue arropado por el PRD y ocupó el cargo hasta 2006. En estos años fue Presidente de la Junta de Coordinación Política y Secretario de la Mesa de Decanos.

Luego de ser dos veces diputado federal "pluri" y tras su nombramiento como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, las críticas llegaron para la Comisión elegida por la Presidenta. El PAN y el PRI alegaron que la reforma "pone en riesgo el sistema electoral construido durante décadas con diálogo y consenso plural".

En la mañanera del pasado 4 de agosto, la presidenta Sheinbaum defendió a Gómez:

"Pablo es una persona de primera, además ha sido legislador varias veces, conoce muy bien la historia de las reformas electorales en el país", aseguró la mandataria.

De acuerdo con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, actualmente Gómez tiene la tarea de confeccionar “una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a Pablo Gómez desde Palacio Nacional. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Gómez califica a los "pluris" como un “monopolio”

El pasado 7 de agosto de este año, en el podcast "La Moreniza", Pablo Gómez afirmó que la figura de los "plurinominales" son un “monopolio” de asientos para líderes partidistas y aseguró que quien se representa no son las corrientes opositoras, sino sus líderes partidistas que han acumulado un "monopolio" en los curules.

"Quien se representa no son las corrientes opositoras, sino sus líderes. Tienen el monopolio de los 200 asientos en la Cámara de Diputados y de 30 asientos en la Cámara de Senadores", dijo junto a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en La Moreniza. Foto: Especial

Además, hizo un llamado a la discusión del sistema de representación del pueblo en los órganos colegiados, desde los Ayuntamientos, los congresos locales y el Congreso de la Unión.

Pablo Gómez y el Plan B de AMLO

En 2022, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez, junto con Horacio Duarte, hoy secretario de Gobierno del Estado de México, propusieron una reforma electoral para transformar el sistema electoral mexicano.

Pablo Gómez la defendió como un intento por democratizar el sistema, reducir costos y romper con inercias partidistas.

El proyecto consistía en sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por un nuevo organismo denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Los ejes más importantes de esta propuesta fueron:

El INEC asumiría la organización de todos los procesos electorales federales, estatales y municipales del país.

federales, estatales y municipales del país. Reducir el número de consejeros electorales de 11 a siete, todos electos por voto directo de la ciudadanía.

Respecto al Congreso de la Unión , la iniciativa buscaba eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales.

, la iniciativa buscaba eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales. Desaparición de los distritos uninominales y reducción del tamaño actual de ambas cámaras.

A nivel estatal, se planteaba reducir el tamaño de los congresos locales.

Recorte al financiamiento público de los partidos políticos.

¿Quién es Pablo Gómez?

Pablo Gómez Álvarez cuenta con experiencia en actividades políticas, legislativas y académicas. Antes de ser titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, estaba al mando de la UIF.

Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha sido cuatro veces diputado federal y senador de la República.

Pablo Gómez en la Facultad de Economía de la UNAM, 1980. Francisco King. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, Álvarez fue Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía (UNAM) entre 1967 y 1968, año en el que participó en el Movimiento Estudiantil de 1968 y preso político a partir del 2 de octubre y hasta el abril de 1971.

Desde los años setenta, Pablo Gómez Álvarez se vinculó a la política mexicana en discusiones sobre representación, legalidad y mecanismos de acceso al poder público.

Fue dirigente de distintos partidos políticos, primero en la izquierda comunista, luego en el Partido Socialista Unificado de México, más tarde en el PRD, del que fue fundador y finalmente se unió a Morena.

*Con información de Eduardo Dina, Alelhí Salgado y Erick Moctezuma

