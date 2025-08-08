"La oposición no quiere una discusión sobre este tema", dijo la presidenta nacional de Morena Luisa María Alcalde, sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una conferencia de prensa desde Colima, la líder morenista criticó a la oposición, entre ellos el expresidente Vicente Fox, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y Ricardo Anaya, recordando el "fraude del 2006".

"Sale el corrupto de Anaya a plantear (...) que Ugalde sea el que lidere la discusión (de la reforma electoral). Piensan que no tenemos memoria, estamos hablando ni más ni menos de quien era responsable en el fraude del 2006", acusó.

La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Desde @VicenteFoxQue, pasando por @LCUgalde y @lorenzocordovav, hasta el colmo de @RicardoAnayaC, su desprecio por la gente ha quedado al descubierto.



El pueblo de México lo sabe y por eso no los quiere más. Por… pic.twitter.com/YxDQ5agqab — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 8, 2025

La presidenta de Morena recordó que en aquel tiempo, no se quisieron abrir las urnas para contar los votos.

"No se nos olvida el fraude del 2006, ni el intento de desafuero del impresentable del expresidente Fox, pero tampoco lo del fraude del 2006 que no se quiso abrir las urnas y contar voto por voto cuando la diferencia era nada y lo único que se estaba pidiendo era ´abramos las urnas y contemos voto por voto para ver quien ganó´".

Aseguró que abrir las urnas fue la única exigencia de millones de personas y Ugalde junto a Lorenzo Córdova respondieron: "no no se vale esto no esta contemplado".

"Hay mucha hipocresía y mucho desprecio por parte de la derecha, por parte del PRIAN", consideró.

También cuestionó la "lista de privilegiados" donde, afirma, los partidos tenían a sus "grandes figurones" que sin hacer campaña dice que siempre designaban como "pluris". "¿O sea no les gusta la democracia y ahora no quieren un debate?", dijo.

Finalmente hizo un llamado a la "discusión amplia" sobre la reforma electoral diciendo que "se discuta todo, cómo fortalecemos el sistema de partidos y nunca, nunca, se debe negar que haya un diálogo y un espacio para discutir y fortalecer la democracia".

