Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al departamento de Petén, Guatemala, para sostener una reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con el objetivo de abordar temas de seguridad, migración, entre otros.

En punto de las 9:50 de la mañana de este viernes, la mandataria federal fue recibida en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya por Carlos Ramiro Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.

En el arribo a la rampa militar del Comando Aéreo del Norte se realizó honores militares para recibir a la mandataria mexicana por su primera visita al país de Guatemala.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a Guatemala, para sostener una reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con la finalidad de trabajar temas de migración y seguridad



La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo se reunirán más tarde en el Hotel Villa Maya junto con sus respectivas comitivas, entre ellos secretarios de Estado para abordar diversos temas que les competen a los países vecinos.

Se prevé que al finalizar el encuentro haya un mensaje para los medios de comunicación, y posteriormente Claudia Sheinbaum Pardo se dirigirá a Calakmul, Campeche, dónde dará un mensaje sobre los acuerdos logrados con Guatemala y Belice.

Cabe mencionar que, esta es la cuarta gira internacional que hace la Presidenta de México, la primera fue a la Cumbre de Líderes del G20, en Río de Janeiro, Brasil; la segunda fue a Honduras para participar en el CELAC, y la tercera fue a la reunión del Grupo de los 7 en Calgary, Canadá.

Junto a la presidenta también llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

También el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el recibimiento que tuvo el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo: "Fortalecemos la fraternidad y la prosperidad compartida", indicó.

