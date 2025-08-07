Más Información

La presidenta informó que alista un encuentro en el sureste con, presidente de Guatemala, y con , primer ministro de Belice.

“La próxima semana vamos a ver al presidente Arévalo, de Guatemala”, adelantó Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera de este jueves 7 de agosto en , sin querer dar detalles de dónde será el encuentro.

“Y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el Primer Ministro de Belice, también. Ya les informamos la fecha, pero muy probablemente es la próxima semana”, señaló la Presidenta.

Indicó que queda pendiente la visita a México del primer ministro de Canadá,.

En mayo, Sheinbaum y Briceño sostuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron los lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a ambos países, además que trataron temas como la ampliación del acceso al mercado para el ganado.

