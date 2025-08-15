La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo afirmó que los contratos ligados a sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 se cancelaron cuando se tuvo conocimiento.

Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, excandidato del PAN al gobierno de Campeche, por haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos y a Pemex Exploración y Producción (PEP).

Rovirosa Martínez fue detenido y Ávila Lizarraga está fugitivo.

Este viernes en conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la jefa del Ejecutivo federal indicó que Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informará con detalle la próxima semana sobre este caso.

“Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento, Octavio (Romero Oropeza) era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento de estos contratos”, detalló.

"Es decir, ¿Cuándo se tuvo conocimiento de este ilícito se detuvo en ese momento?", se le insistió en conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo.

“Sí, se tiene toda la información. Se dio información de las personas, una que está detenida y otra que está fugitiva. La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres”, contestó.

Planeaban soborno de al menos 150 mil dólares

De acuerdo con los documentos judiciales , Rovirosa y Ávila junto con otras personas, presuntamente conspiraron para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex con el fin de obtener y mantener negocios de Pemex y PEP para empresas asociadas con Rovirosa.

Entre 2019 y 2021, los dos mexicanos y sus cómplices “presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, entre ellos un bolso de Louis Vuitton, un reloj Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran determinadas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios” con ambas empresas.

En caso de ser declarados culpables, enfrentan pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.

