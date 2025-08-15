Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Sheinbaum reitera a Trump: "El único que manda en México es el pueblo"; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

La presidenta reiteró a que “el único que manda en México es el pueblo”, luego de que el mandatario estadounidense expresó que .

“El Presidente Trump tiene una forma de hablar. Pero como lo dije ayer: El único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto en Chetumal.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: ”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un video publicado el jueves en sus redes sociales, tras encabezar el Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec.

Sobre el despliegue de Estados Unidos de fuerzas en el sur del Mar Caribe para , la mandataria federal reiteró que la opinión de su gobierno “siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos”.

“Tienen desplegadas en , en el sur, entre Panamá y Sudamérica; es decir, entre Centroamérica y Sudamérica unos buques.

“Sobre ello nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe.

“Se colabora, se coordina hay instancias internacionales, para resolver conflictos pero nunca el intervencionismo”, explicó.

