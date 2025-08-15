La mañanera de Sheinbaum, 15 de agosto, minuto a minuto

Más Información

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Nación 07:54 AM

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo señala que se trabaja para que el sargazo se transforme en producto pesquero; “el objetivo es convertir un reto ambiental en una actividad de producto de desarrollo del bienestar”, declaró


Nación 07:52 AM

En atención contra el sargazo la gobernadora informó que se cuenta con más de 9.5 kilómetros de barreras anti sargazo; agradece el apoyo de la Marina

- El estado cuenta con el único monitor de sargazo que opera vía satelital 

- Se cuenta con un semáforo que indica la cantidad de alga que hay 


Nación 07:47 AM

Quintana Roo genera una derrama de alrededor de 4 mil millones de dólares; la gobernadora destaca 12 destinos turísticos en el estado


Nación 07:46 AM

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama informa de 15 nuevos centros de hospedaje; la proyección es de 23 centros de hospedaje más

- resalta inversiones turísticas más de 2 mil millones de dólares

Nación 07:44 AM

El secretario de Seguridad también destacó la detención de David Ricardo “N” que cuenta con orden de aprehensión en EU, así como la captura de  integrantes del Cártel del Pacífico, generadores de violencia


Nación 07:43 AM

Omar García Harfuch destaca los avances en seguridad en el estado:
- Se incautaron 1352 kg de droga
- Más de 3 mil detenciones por delitos de alto impacto

- Incautaron más de 287 armas

- Disminución en 61% incidencia de homicidios dolosos en Q. Roo

- No reporta secuestros 

Nación 07:32 AM

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destaca el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyeron un 29.2%

- Cancún registra baja del 70.6% en homicidio doloso en el último año

Nación 07:24 AM

Marcela Figueroa informa de una disminución del -61.3% del promedio diario de víctimas de homicidio doloso con respecto a septiembre de 2024 en Quintana Roo

- Se contempla hasta 140 productos de sargazo 


Nación 07:20 AM

Inicia la conferencia matutina desde Chetumal, Quintana Roo


