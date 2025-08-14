Más Información

Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

La presidenta reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien expresó que “México hace lo que decimos”.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un video publicado en sus redes sociales, tras encabezar el Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec.

El presidente de Estados Unidos aseguró este jueves que “México hace lo que le decimos”.

En declaraciones en la Oficina Oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, dijo que “México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos”.

El mandatario republicano señaló, además, que las con ambos países “antes eran horribles”.

