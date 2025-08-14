Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien expresó que “México hace lo que decimos”.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un video publicado en sus redes sociales, tras encabezar el Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec.

El presidente de Estados Unidos aseguró este jueves que “México hace lo que le decimos”.

Lee también “México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

En declaraciones en la Oficina Oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, dijo que “México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos”.

El mandatario republicano señaló, además, que las fronteras de Estados Unidos con ambos países “antes eran horribles”.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc