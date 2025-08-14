Más Información

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

De autodefensas a "Cárteles Unidos"; el grupo criminal liderado por "El Abuelo" y "Los Viagras" por quienes EU ofrece jugosa recompensa

De autodefensas a "Cárteles Unidos"; el grupo criminal liderado por "El Abuelo" y "Los Viagras" por quienes EU ofrece jugosa recompensa

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador; capacitarán a más de 100 zootecnistas y agrónomos

Lanzan estrategia para combatir al gusano barrenador; capacitarán a más de 100 zootecnistas y agrónomos

Este 14 de agosto, el gobierno estadounidense anunció una recompensa de 26 millones de dólares por información de cinco narcotraficantes, miembros de , entre los que destacan su fundador Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, por quien se ofrece hasta 10 millones de dólares a quien brinde información que facilite su detención.

Entre los otros hombres buscados están: Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, por quien ofrecen hasta 5 millones de dólares; por Alfonso Fernández Magallón, “El Poncho”, hasta 5 millones de dólares; por Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho” o “Güicho”, hasta 3 millones de dólares; y por Édgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, hasta 3 millones de dólares.

En febrero del presente año, el Departamento de Estado de EU denomino a esta grupo criminal como

Lee también

¿Cómo surge Cárteles Unidos?

Cárteles Unidos es una organización delictiva, antes conocida como "La Resistencia", surgida de alianzas de autodefensas, el Cártel de Tepalcatepec, sicarios del Cártel del Milenio y algunos miembros de "la Familia Michoacana".

Su objetivo era contrarrestar el avance de "Los Zetas" y del en Michoacán.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), esta asociación delictiva es conocida principalmente por su participación activa en la región de Tierra Caliente y por mantener el control del municipio de Tepalcatepec, ruta estratégica del tráfico de drogas, además de dedicarse a la extorsión de agricultores a cambio de protección y ahora, la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo

Lee también

Actualmente se cree que la organización criminal está formada por dos grupos: el Cártel del Abuelo, al mando de Juan José Farías Álvarez, y liderado presuntamente por Nicolás Sierra Santana.

Juan José Farías Álvarez de ganadero a buscado por EU

, alías "El Abuelo", sería la cabeza de Cárteles Unidos, un ganadero por el que ahora ofrecen 10 millones de dólares.

Farías Álvarez nació el 10 de agosto de 1970, en Tepalcatepec, Michoacán donde fungió como ganadero y se unió a grupos de autodefensas que posteriormente le darían la fama de ser rival del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2013 se dio a conocer por ser uno de los líderes de las defensas de Tepalcatepec que lograron expulsar a "Los Caballeros Templarios", incluso fue visto como interlocutor por su influencia en la zona que lo pintaba como "líder social", logrando reunirse con el enviado especial de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

Lee también

En 2018 fue detenido por miembros de Defensa y Marina por su presunta responsabilidad de delitos de homicidio calificado y robo, lo que desencadenó una serie de bloqueos por presuntos seguidores, tres días después fue liberado.

Pese a que hace unos años se cuestionaba si mantenía vínculos con el crimen organizado, ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a Juan José Farías Álvarez, además de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) ha congelado sus bienes y activos en jurisdicción estadounidense, entrando a la lista de los más buscados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses