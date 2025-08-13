El encuentro entre Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por fin tendrá lugar en “La risa mañanera”, la nueva puesta en escena que une a Tamara Henaine y Herson Andrade para interpretar a “Claudita” y “Trump”, una obra que promete ser el primer paso de un “multiverso” de parodia política.

“Es un reto enorme, no interpreto cualquier rostro, es la persona más poderosa de México. Me preparo viendo entrevistas, la Presidenta ha cambiado mucho”, explicó Tamara. La actriz, que ha conquistado las redes sociales con su parodia de la mandataria, cuenta que también estudia psicología para entender mejor a su personaje.

“Le tengo respeto y admiración a la Presidenta. Quiero que su rostro político sea humanizado, olvidamos que ella tiene una familia y una vida”, puntualizó Henaine durante la conferencia de prensa que presentó el nuevo show, realizada en el Teatro Sogem Wilberto Cantón, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Andrade, quien previamente ha participado en producciones televisivas como “El privilegio de mandar”, confía en el éxito de este nuevo show y de su versión de Donald Trump, por lo que le gustaría llevar la obra a Estados Unidos. “Soy optimista, sé que a mis paisanos de allá les daría mucha diversión este personaje”, compartió.

El elenco de "La risa mañanera" presentó la obra en el Teatro Sogem Wilberto Cantón de la CDMX. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

No prevén censura del gobierno

El guionista de la puesta en escena, Lalo Tepichín, aseguró que el elenco no teme una posible censura por parte del gobierno mexicano debido a su contenido. “Es únicamente una sátira, una obra política. No tenemos sesgos de izquierda o derecha; buscamos que el público se divierta”, afirmó.

Para preparar la obra, los escritores se mantienen atentos a las noticias sobre la vida política de ambos personajes, lo que les permite adaptar las escenas al contexto actual. Así lo demostraron en un pequeño adelanto del show.

En el escenario, una réplica del templete del Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum ofrece sus conferencias matutinas, “Trump” lanzó frases como: “Me encanta el deporte, sí… mañana voy a deportar a 500 cabrones”.

"La risa mañanera" pretende establecer un "multiverso" de parodia política. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

El elenco explicó que “La risa mañanera” busca crear un “multiverso surrealista” con escenarios alternativos como un gabinete distinto al actual.

Tamara Henaine y Herson Andrade manifestaron su deseo en invitar a la verdadera Claudia Sheinbaum a una de las funciones. “No solo a Sheinbaum, sino a todos los funcionarios. Esto es un meme escenificado”, señaló Andrade.

Con producción de Dulce López y dirección de Vicente Torres, la obra se estrenará el 20 de agosto y se presentará cada miércoles y viernes hasta el 31 de octubre en el Teatro Sogem Wilberto Cantón.