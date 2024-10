Es imposible que no robe miradas a su paso. Sobre la calle por donde camina, en pleno centro de la Ciudad de México, las expresiones de sorpresa y sonrisas tímidas se hacen presentes ante aquella figura delgada de cola de caballo y traje púrpura, una estampa inconfundible para cualquiera que haya vivido en México los últimos años.

“¿Sí será?”, pasará por la cabeza de varias personas antes de acercarse para tratar de comprobar su sospecha. La actriz Tamara Henaine ha estudiado y replicado con minuciosidad cada detalle de la apariencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque comenzó en el rol hace más de 6 años en televisión, fue durante la campaña presidencial de este año que su interpretación tomó un nuevo impulso gracias a las redes sociales.

“Claudita”, como se le conoce al personaje, causa furor en plataformas como TikTok a través de la comedia. En entrevista con EL UNIVERSAL, Henaine nos comparte los retos y controversias que han conllevado interpretar a la mujer más poderosa del país, así como sus planes a futuro para llevar su parodia a nuevas audiencias.

Una parodia que no nace del rencor

“Quería hacer algo diferente. Siempre se hacen parodias con mucho rencor, con mucho resentimiento y yo buscaba otro enfoque”, explica la actriz y estudiante de psicología, acerca de su proceso de cómo fue retomar el personaje de Claudia Sheinbaum después de haberla interpretado por última vez hace seis años en la producción televisiva “El privilegio de mandar”.

“Ya tenía una imagen diferente, una postura, la voz, la risa (...) El trabajo de un actor es: recibes un personaje y lo primero que haces, de ley, es no juzgarle. Entonces la construcción del personaje es buscar similitudes, encontrar qué podíamos tener en común para ir haciendo un lazo”.

El reto era buscar facetas Sheinbaum más allá de su dimensión política. Es decir, humanizarla. “La analizaba en TikTok, en su documental, en su pódcast, en todas estas cosas me encontraba con una Claudia con una proyección diferente a la que veías en la en los debates (...) Logré captar una imagen que no toda la gente tiene (en su imaginario); que también se divierte, que también se ríe”, puntualiza Henaine.

Sin embargo, el proceso no fue sencillo. “Es difícil hacer comedia a alguien que es tan controlada y estructurada. Yo la analizo y siento que es una persona con una inteligencia emocional muy elevada, es súper controlada y perfeccionista. Entonces, fue buscar en sus entrevistas esos destellos más humanos y no tanto un rostro político”, describe.

Claudita se lanzó a las redes para promocionar una obra de teatro que la actriz protagonizó junto a Fernanda Ostos, doble de Xóchitl Gálvez. En uno de los videos de Henaine se puede ver a Sheinbaum llevando su maleta y una cafetera por las calles del Centro Histórico, lista para su mudanza a Palacio Nacional; en otro, discute con su rival de campaña porque no le ha pagado la tanda.

De las redes a recibir peticiones de ciudadanos

Henaine ha llevado su personaje más allá de las pantallas. Caracterizada como la Sheinbaum, la actriz se dio a la tarea de preguntar a las personas que pasaban por el Zócalo de la CDMX qué opinaban sobre el hecho de que una mujer ocupa por primera el cargo de Presidenta de México.

Las voces permiten entrever la admiración que ha generado la figura de la mandataria. “Es bonito ver que la gente se identifica con el personaje, más allá de la política”.

La actriz tuvo la oportunidad de conocer a la verdadera Claudia Sheinbaum durante un mitin en la Alcaldía Coyoacán. El momento quedó capturado en un video donde ambas “Claudias” repitieron al unísono algunos de los lemas que caracterizaron la campaña de la morenista.

“Cuando terminó, como que la gente andaba despistada. (...) Yo me alejé y de pronto llegan unos chavos diciendo: ‘oiga, es que la queremos hacer una solicitud por un mercado, y es que la banqueta la invaden’ y no sé qué más…”.

En aquella ocasión, la actriz tuvo que aclarar que ella no era la presidenta, aunque confiesa que de vez en cuando sale a la calle caracterizada para ver la reacción de la gente. “De lejos, si confundo a dos que tres”, señala divertida.

“Claudita” no ha estado libre de controversias

A pesar de que Henaine ha tratado de construir su parodia sobre una “línea de respeto”, su interpretación no ha estado libre de polémicas. Después de todo, su papel se marca en un contexto marcado por la confrontación política y señalamientos de polarización.

“Yo creo al hacer a alguien tan importante, nada más y nada menos que la Presidenta de la República, pues claro que vas a tener gente que te admire y gente que también te critique. Aquí la cosa es que entienda la gente que es una parodia… Y bueno, creo que va a haber de todo, pero es completamente normal, es el rostro más poderoso en México”, puntualiza la actriz.

Recientemente, Henaine se vio envuelta en una polémica, pues el Gobierno de Durango contrató a “Claudita” para un promocional oficial. La entidad, gobernada por el PRI, puso en marcha un programa de descuentos para el pago de placas y refrendos. En el video, el personaje presume que el gobernador siempre está viendo por el bienestar de las familias duranguenses.

Al respecto, Henaine comenta: “creo que más allá de un partido político, de un tema político, hay situaciones que no me corresponden. Se me han acercado muchas personas a querer hacer algo que sea a favor de la gente (...) al final, no dejan de ser servidores públicos y todo tiene que ser en beneficio de los mexicanos”.

Consciente del peso que tiene la imagen de la Presidenta, sobre todo en las infancias, Henaine asegura que también le gustaría llevar su personaje a otros espacios. “También hay fundaciones que se me están acercando y es también algo bonito llevar el personaje (...) a una labor más altruista”.

Un nuevo show en puerta

Claudia Sheinbaum tiene poco menos de un mes de iniciar su sexenio, por lo que Claudita parece tener el campo libre para seguir experimentando y reinventándose, por lo menos, durante los siguientes seis años. Con esto en mente, Henaine ya alista un show que planea llevar por varios estados del país.

“Voy a empezar aquí en la Ciudad de México y ya tenemos por ahí algunas giras planeadas de todo lo que se pueda y de lo que a la gente le gusta y permita, pues este es un personaje hecho para la gente, con mucho amor y cariño”, señala la actriz.