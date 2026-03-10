Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Suspenden obra tras colapso de edificio en Calzada San Antonio Abad; detectan falta de programa de Protección Civil

Suspenden obra tras colapso de edificio en Calzada San Antonio Abad; detectan falta de programa de Protección Civil

La confirmó este martes que la guerra ha causado daños en la ciudad de Tiro, declarada patrimonio mundial en el sur del Líbano, y explicó que están proporcionando apoyo técnico a las autoridades libanesas para proteger los bienes culturales con intervenciones "de emergencia".

"Hemos podido confirmar daños, todavía no hemos podido despachar expertos a terreno y lo haremos en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan", dijo un portavoz de la Unesco, al recordar que Tiro está inscrita provisionalmente en su lista internacional de Propiedad Cultural bajo Protección Aumentada.

En este contexto, explicó que su colaboración con el Centro Satélite de Naciones Unidas (UNOSAT) les permite analizar el estado de la propiedad cultural de forma remota y aseguró que la oficina del organismo en Beirut ya está en contacto "estrecho" con todas las autoridades locales relevantes.

Lee también:

"Estamos proporcionando competencias y apoyo técnico a la Dirección General de Antigüedades del Líbano para intervenciones de emergencia, entre ellas hacer inventarios, proteger instalaciones y resguardar objetos culturales movibles", indicó el portavoz.

De hecho, la dirección libanesa y la Unesco ya trabajan en un plan de preparación para riegos sobre el sitio de Tiro desde diciembre de 2024, poco después de que entrara en vigor un alto el fuego entre el Líbano e Israel para poner fin a la última guerra.

Esta hoja de ruta puede servir como "modelo" para otros bienes culturales que también requieran protección aumentada en el país, según la fuente.

Lee también:

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos que afecta con especial fuerza al sur del Líbano, donde se ubica Tiro, y que deja ya 570 muertos, más de mil 440 heridos y unos 759 mil desplazados, según las últimas cifras oficiales.

Por ello, el portavoz de la Unesco pidió a las partes del conflicto que se adhieran a sus responsabilidades bajo dos convenciones clave para la protección del patrimonio.

Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada en 2.750 a.C., y ostentó el puesto de joya mercantil de los fenicios antes de acoger a varias otras civilizaciones posteriores, cuya huella es visible en ruinas romanas o vestigios medievales de los cruzados.

Lee también:

La urbe incluye dos importantes sitios arqueológicos con restos romanos, uno de los cuales, la necrópolis de Al Bass, sufrió un ataque en sus inmediaciones a finales de la semana pasada.

El Ministerio de Cultura del Líbano confirmó entonces daños dentro del perímetro del recinto, que destaca por su necrópolis, con un arco romano del triunfo del siglo II, y que también acoge un hipódromo de la misma época, considerado uno de los más grandes del imperio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]