Miembros de la comunidad cultural, 110 en total, comparten a las autoridades culturales su preocupación por la falta de transparencia del manejo de la Colección Gelman, que está conformada por obras de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, María Izquierdo y Roberto Montenegro, que cuentan con declaratoria de monumento artístico. Ahora que la colección privada, propiedad de la familia Zambrano, será gestionada por Fundación Santander y residirá en un nuevo recinto, Faro Santander, ubicado en España.

La salida al extranjero de estas obras, en especial las de Frida Kahlo, ha causado preocupación, pese a que los involucrados --tanto privados, como Secretaría de Cultura e INBAL-- han dicho que la salida es temporal.

"Nos parece preocupante la falta de transparencia que la Secretaría de Cultura y el INBAL han mantenido alrededor de los acuerdos en torno a la obra de la artista, que deberían ser totalmente públicos, tal como lo advierte su declaratoria", se lee en el documento.

Los firmantes argumentan que, a diferencia de los otros artistas, en la declaratoria de Kahlo no hay un párrafo en el que se indique que hay la posibilidad de que las obras sean exportadas de forma definitva, sino sólo es posible hacerlo de "manera temporal, 'atendiendo a la conveniencia de la difusión de la cultura nacional en el extranjero, siempre y cuando no se comprometa su integridad y se otorguen garantías confiables para asegurar su retorno' (ART. 6)".

También recuerdan que en el artículo 3 de la declaratoria de Kahlo, la salida de las obras "deberán hacerse constar en escrituras públicas”.

"Los ciudadanos de este país tenemos derecho a ser informados cabalmente acerca de los motivos que han llevado a dichas instancias a permitir la salida del país de los once lienzos de Kahlo de manera indefinida, lo cual contraviene seriamente el decreto que establece que su obra, a diferencia de las de sus colegas, sólo puede exportarse de manera temporal", señalan.

Los firmantes también cuestionan que Vega Pérez, quien ahora está a cargo de la colección por parte de Santander, haya dicho a la prensa española que la legislatura mexicana es "flexible" y que el regreso de la obra a Méxcio es "un mero trámite". Para la comunidad cultural es preocupante que este caso siente un precedente para otras obras en México. "Nos parece tramposo y alejado del interés de velar por el patrimonio nacional como la ley lo demanda", añaden.

También lamentan que la colección se exhiba en la Ciudad de México de manera "fugaz", cuestionan que la repatriación del patrimonio arqueológico sea un prioridad para el gobierno, pero no las obras de Kahlo y que el INBAL "ha incumplido con su mandato y exigimos que resarza esta desafortunada situación".

Entre los firmantes del documento están María Minera, Cuauhtémoc Medina, Denise Dresser, Ana Elena Mallet, Adriana Malvido, Lázaro Azar, Mónica Mayer, Betsabee Romero, Alfonso Miranda, Jorge F. Hernández, Hilda Trujillo, Carlos Lara, entre otros.

