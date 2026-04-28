El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, aseguró que su partido tiene perfiles para cubrir todas las candidaturas a los cargos que se renovarán en la elección concurrente del próximo año.

En conferencia de prensa, apuntó que su declaración no es una amenaza dirigida a Morena y al PT, partidos aliados del PVEM, previo a que se instalen mesas de negociación para determinar a los candidatos que se propondrán para la elección del 2027.

“El Partido Verde tiene perfiles, compañeras y compañeros, para contender a todos los puestos de elección popular que se van a presentar en el próximo proceso electoral del 2027, eso quiere decir que en las 17 entidades federativas donde se renuevan gubernaturas, en el 100% de los distritos para renovar esta Cámara de Diputados, el 100% de los distritos locales a los ayuntamientos. Estamos preparados porque somos un partido político nacional; tenemos cartas para todo y esto no es chantaje, ni una amenaza a nuestros aliados”, dijo.

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El coordinador del Partido Verde detalló que en los próximos días se instalarán las mesas de negociación con Morena y el PT para determinar a los candidatos que participarán por la alianza.

“Estamos por instalar esa mesa de coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde donde esteremos platicando y dialogando, primero que nada, las fechas de cómo habremos de irnos poniendo de acuerdo, cuáles serán las reglas, y lo más importante, que existe la voluntad de las tres fuerzas políticas y eso es con lo que llega el partido Verde a la mesa de construir a favor de cada estado”, comentó.

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