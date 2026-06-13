Encontrar una pantalla con buena calidad de imagen y un precio accesible puede parecer complicado, pero este Día del Padre hay opciones que destacan por ofrecer una excelente relación entre costo y rendimiento.

Actualmente, una pantalla de gran calidad puede adquirirse por menos de 8 mil pesos, convirtiéndose en una alternativa ideal para sorprender a papá con un regalo útil y pensado para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos.

Te contamos cuáles son sus principales características y por qué está llamando la atención de quienes buscan renovar su centro de entretenimiento sin gastar de más.

La pantalla de gran calidad que puedes comprar por menos de 8 mil pesos

Samsung Smart TV QLED Serie Q7F 4K UHD

La Samsung Smart TV QLED Serie Q7F 4K UHD es una pantalla diseñada para quienes buscan una experiencia visual superior sin llegar al segmento más costoso de la marca. Gracias a la tecnología QLED, ofrece colores más intensos, un mejor nivel de brillo y una imagen más realista en comparación con los televisores LED convencionales, lo que la convierte en una excelente opción para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos.

Su resolución 4K UHD proporciona gran nivel de detalle y nitidez, mientras que el procesador de imagen optimiza automáticamente el contenido para ofrecer una visualización más clara y envolvente. Además, la tecnología Quantum Dot ayuda a reproducir una amplia gama cromática, logrando escenas más vibrantes y precisas.

En el apartado de diseño destaca por sus marcos delgados y apariencia moderna, características que permiten integrarla fácilmente en distintos espacios del hogar. También incorpora el sistema operativo Smart TV de Samsung, que brinda acceso rápido a plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video y YouTube, además de contar con compatibilidad con asistentes de voz y otros dispositivos inteligentes.

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Para los aficionados a los videojuegos, la Q7F incluye funciones que reducen la latencia y mejoran la fluidez de las imágenes, ofreciendo una experiencia más dinámica durante las partidas. Asimismo, su sistema de audio complementa la calidad visual con un sonido claro y equilibrado para el entretenimiento diario.

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