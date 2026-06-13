Esta noche, los Knicks de Nueva York llegan al Juego 5 de Las Finales de la NBA con ventaja de 3-1 sobre los Spurs de San Antonio y con la oportunidad de conquistar su primer campeonato desde 1973. Sin embargo, el Frost Bank Center intentará hacer pesar su localía y estirar la serie al menos un juego más.

Con el tiro de O. G. Anunoby a 1.2 segundos del final, los Knicks firmaron la remontada más grande en la historia de las Finales de la NBA, pero "el trabajo no está terminado".

Esta noche los reflectores estarán puestos sobre Victor Wembanyama y Jalen Brunson, las dos estrellas de los equipos. ¿Quién responderá a la altura de las expectativas? Uno debe salvar a su equipo, el otro finiquitar la hazaña.

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Nueva York quiere levantar el trofeo Larry O’Brien por primera vez desde hace 53 años, San Antonio desde hace 12. Quién tenga más hambre de gloria definirá al campeón.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el juego 5.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER SPURS VS KNICKS?

​Fecha: sábado 13 de junio de 2026.

sábado 13 de junio de 2026. Horario: 18:30 horas (tiempo del centro de México).

18:30 horas (tiempo del centro de México). Sede: AT&T Center, San Antonio.

AT&T Center, San Antonio. Transmisión: Amazon Prime Video y NBA League Pass.

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