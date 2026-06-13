Lo que parecía un sueño imposible hace apenas unos meses, hoy está a una victoria de convertirse en realidad. Los Knicks de Nueva York llegan al Juego 5 de Las Finales de la NBA con ventaja de 3-1 sobre los Spurs de San Antonio y con la oportunidad de conquistar su primer campeonato desde 1973.

La serie regresa a Texas con un golpe anímico brutal para los Spurs. En el Juego 4, llegaron a tener ventaja de 29 puntos, pero vivieron la mayor remontada en la historia de Las Finales. Un tiro ganador de O. G. Anunoby a 1.2 segundos del final, dejó a Nueva York a las puertas del anhelado título.

Ahora, toda la presión está del lado de San Antonio. El francés Victor Wembanyama y compañía no tienen margen de error. El europeo ha mostrado destellos de súper estrella durante toda la serie, pero necesitará su mejor partido en la temporada para evitar que los Knicks celebren en el Frost Bank Center.

Además, San Antonio ha tenido problemas para cerrar los encuentros, pese a haber tenido ventajas en distintos momentos de prácticamente todos los juegos de la serie.

Del otro lado está el también estelar Jalen Brunson, el líder de un equipo que ha devuelto la esperanza a toda una ciudad.

Nueva York vive una auténtica locura con los Knicks. La posibilidad de terminar una sequía de más de medio siglo ha provocado una fiebre que se siente en cada rincón de la Urbe de Hierro.

[Publicidad]

La mesa parece estar servida para ellos, una franquicia histórica que no levanta el trofeo Larry O’Brien desde hace 53 años, frente a una joven potencia encabezada por el astro Wembanyama, que busca mantener viva la serie y retrasar la fiesta.

Para los Knicks, la misión es simple: Sólo deben ganar un partido más y poner fin a una de las sequías más largas en la toda historia del deporte estadounidense.

Para los Spurs, es sobrevivir una noche más y tratar de conseguir un milagro que cada vez parece más lejano o utópico.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.