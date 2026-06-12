Sergio Pérez y Cadillac llegan al Gran Premio de Barcelona con la mira puesta en firmar un buen fin de semana, aunque el viernes de las primeras dos sesiones libres no fue de lo mejor para Cadillac.

Con el sabor amargo del punto perdido en Mónaco la fecha pasada, el equipo estadounidense llega con ilusión de poder meterse de nueva cuenta a la pelea por los puntos, sin importar que esa opción venga por los abandonos y sanciones como la semana anterior.

En los entrenamientos libres de este viernes, Checo Pérez solamente corrió en la segunda sesión del día, donde no tuvo la mejor de las presentaciones porque terminó en el puesto 20 de la clasificación. Por su parte, Valterri Bottas alcanzó el lugar 18 de la parrilla.

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Para esta ocasión, el mexicano le cedió su lugar al novato Colton Herta en la primera sesión del día, por lo que Pérez presentó un par de problemas en su monoplaza para la segunda práctica del viernes.

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Claro que los ojos están puestos en Kimi Antonelli, el joven italiano de Mercedes, quien busca su sexta victoria de forma consecutiva para seguir creciendo su ventaja en el campeonato de pilotos.

GP de Barcelona 2026: Horarios y canales para ver EN VIVO a Checo Pérez

Sábado 13 de junio

Práctica 3 | 4:30 horas | F1TV y Sky Sports

Clasificación | 8:00 horas | F1TV y Sky Sports

Domingo 14 de junio

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