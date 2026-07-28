Tepic.— En el primer semestre de 2026, Nayarit registró la menor incidencia nacional de feminicidios, según las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El informe del SESNSP también confirma que ningún municipio del estado figura entre los de mayor incidencia de este delito en el país.

Cuando conoció los resultados, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) reiteró que la protección de las mujeres nayaritas seguirá ocupando un lugar prioritario dentro de la agenda estatal.

En este sentido, el gobernador aseguró que se mantendrán y fortalecerán las acciones enfocadas en prevenir la violencia contra las mujeres, atender a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

Afirmó que las cifras del Secretariado Ejecutivo son resultado del esfuerzo conjunto de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención, aunque enfatizó que el objetivo debe seguir siendo evitar cualquier acto de violencia contra las mujeres.

“La única meta aceptable es que ninguna mujer sea víctima de la violencia”, aseveró el gobernador de Nayarit.

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Finalmente, Navarro Quintero aseguró que su administración continuará impulsando una estrategia permanente que permita fortalecer la prevención, ofrecer atención oportuna y consolidar políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

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