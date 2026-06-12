Este fin de semana continuará la Fase de Grupos en la Copa del Mundo de 2026. Entre el 13 y 14 de junio se disputarán ocho partidos. Sin embargo, solo dos se podrán ver por la televisión abierta de México: Brasil contra Marruecos y Países Bajos versus Japón.

El resto de los seis compromisos se transmitirán a través de servicios de streaming.

A continuación, el calendario para ver los duelos que se disputarán a lo largo de este fin de semana. Cabe destacar que México jugará su segundo partido de la Fase de Grupos hasta el próximo jueves, 18 de junio, ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

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Selección de Japón en entrenamiento para su debut en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

El calendario de los partidos del Mundial de 2026 que se jugarán este fin de semana

Sábado, 13 de junio

Qatar vs Suiza | 13.00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

vs | 13.00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX. Brasil vs Marruecos | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX.

vs | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX. Haití vs Escocia | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

vs | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX. Australia vs Turquía | 22:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

Domingo, 14 de junio

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Alemania vs Curazao | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

vs | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX. Países Bajos vs Japón | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX.

vs | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX. Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX. Suecia vs Túnez | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

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