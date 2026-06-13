Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Jay Clayton III como próximo director de Inteligencia Nacional. Del fiscal del distrito sur de Nueva York, destacó que "pocas personas en el ámbito jurídico gozan de tanto respeto como Jay".

El mandatario republicano insto al Senado estadounidense a confirmar a Clayton "lo antes posible", algo que parece muy probable pues a diferencia de Bill Pulte, primer nominado de Trump, cuenta con más respaldo de la oposición y de los propios republicanos.

En septiembre de 2025, durante un discurso Jay Clayton dijo que tenía dos prioridades: los cárteles de la droga y la violencia armada, poco después encabezó importantes casos como el del expresidente venezolano Nicolás Maduro, y del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ambos acusados de narcotráfico.

¿Pero quién es Walter Joseph "Jay" Clayton III, el candidato del presidente Trump para dirigir todas agencias de inteligencia estadounidenses? A continuación un vistazo a lo que se sabe del sonado fiscal.

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Jay Clayton, el aliado de Trump contra el narco

"Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”, advirtió en abril el fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, al anunciar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por tráfico de drogas y delitos relacionados con el uso de armas.

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Clayton era socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell, pero en la primera administración Trump, éste lo designó como presidente de la Comisión de la Bolsa y de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Poco antes de que Trump dejara el cargo, Clayton regresó al bufete, en diciembre de 2020. Sin embargo, con Trump de regreso a la Casa Blanca, fue nombrado fiscal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los más relevantes, en abril de 2025.

Como fiscal federal de Manhattan, Clayton supervisa la fiscalía más prestigiosa del Departamento de Justicia, con una amplia cartera de casos que abarca desde terrorismo y espionaje hasta fraude de seguridad y corrupción pública.

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Sucedió a la fiscal federal interina Danielle Sassoon, quien renunció en febrero tras negarse a acatar las órdenes del Departamento de Justicia de retirar los cargos de corrupción contra el alcalde Eric Adams. El caso finalmente se archivó después de que los fiscales de Washington presentaran una solicitud ante un juez.

Rocha Moya se "vendió" con "Los Chapitos", acusa Clayton

En la acusación contra Rocha Moya y los otros nueve coacusados, que firma Clayton, se menciona precisamente que se "vendieron" a los cárteles; en específico, "Los Chapitos"

Añade que "han desempeñado diversas funciones esenciales para el cartel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes del cartel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal". Ello, a cambio de sobornos por "millones de dólares".

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Al anunciar los cargos, el fiscal dijo que "como pone de manifiesto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotraficantes similares no podrían operar con tanta libertad ni éxito sin contar con políticos y agentes de las fuerzas del orden corruptos a sueldo.

"El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al mortífero tráfico de drogas debe terminar", expresó y envió un mensaje claro a los funcionarios del mundo que colaboran con los narcotraficantes: "independientemente de su cargo o posición, estamos decididos a llevarlos ante la justicia".

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Prevén aval rápido a Clayton como director de Inteligencia Nacional

Según una persona que solicitó el anonimato para hablar del tema antes de que se publique un aviso oficial, el Comité de Inteligencia del Senado planea celebrar una audiencia de confirmación para Clayton el miércoles.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, demócrata por RS.D., declaró a la prensa que el Senado esperaba recibir la documentación de la nominación de Clayton de la Casa Blanca tan pronto como el jueves. "Actuaremos con rapidez", afirmó.

El representante de Connecticut, Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que conoce y respeta a Clayton desde hace décadas y que si Trump lo hubiera nombrado candidato a Director de Inteligencia Nacional la semana pasada, "se podría haber evitado mucho sufrimiento".

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“Su inteligencia, temperamento y profundo compromiso con el servicio público lo convertirán en un excelente Director de Inteligencia Nacional”, dijo Himes.

Al ser preguntado sobre la nominación de Clayton, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que Pulte tenía que irse, pues el cargo de Director de Inteligencia Nacional "es demasiado importante”.

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Clayton lideró el tribunal de EU con más trabajo

Clayton se desenvolvió con éxito durante sus 14 meses en el Distrito Sur de Nueva York, sin tener conflictos con los jueces federales en el tribunal con mayor carga de trabajo del país, a diferencia de sus colegas en el norte del estado de Nueva York y Nueva Jersey. Tras finalizar su mandato interino a los 120 días, los jueces del Distrito Sur lo nombraron fiscal federal.

Clayton juró su cargo en abril de 2025, el mismo día en que tres fiscales renunciaron, alegando que se sintieron presionados para admitir irregularidades o arrepentirse de haber procesado el caso contra Adams.

Semanas después, la fiscalía tuvo que afrontar la polémica por el despido, por parte del gobierno de Trump, de una de sus fiscales más respetadas y exitosas, Maurene Comey. Ella afirma que fue despedida debido a la aversión que Trump sentía por su padre, el exdirector del FBI, James Comey.

Ese mismo año, Clayton subrayó como objetivo "detener a los líderes de los cárteles" y advirtió que la "corrupción" era un método estándar que emplean para poder operar sin problemas.

Bajo la dirección de Clayton, la Fiscalía Federal de Manhattan facilitó la apertura de miles de páginas de expedientes judiciales de los procesos contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, documentos que se hicieron públicos como parte de la divulgación por parte del Departamento de Justicia de los registros relacionados con el fallecido delincuente sexual y su confidente de toda la vida.

El fiscal presentó documentos ante el tribunal explicando el proceso que siguió el gobierno para divulgar los materiales.

Clayton también ha supervisado el procesamiento del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos de narcotráfico.

Jay Clayton ha supervisado, además, casos relacionados con amenazas a la seguridad nacional.

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Varios casos recientes de terrorismo presentados por la oficina de Clayton ponen de manifiesto las amenazas e influencias globales a las que tendrá que enfrentarse si es confirmado como director de Inteligencia Nacional.

Entre estos hechos se incluye la detención en mayo de Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, un ciudadano iraquí e iraní acusado de planear 20 atentados en Europa y Canadá, así como de atentar contra una sinagoga en Manhattan y centros judíos en Los Ángeles y Scottsdale, Arizona, en represalia por la guerra de Estados Unidos contra Irán.

"Ven nuestro éxito como una amenaza que quieren eliminar"

“Hay naciones extranjeras y organizaciones terroristas que ven nuestro éxito como una amenaza. Una amenaza que quieren eliminar”, dijo Clayton en una reciente rueda de prensa. “Esa es una cruda realidad”.

“Y no me crean a mí”, añadió. “Fíjense en sus palabras y en sus acciones. Cuando sus enemigos les digan algo y actúen, sepan que lo dicen en serio”.

En junio de 2020, la primera administración Trump intentó nombrar a Clayton, entonces presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), como fiscal federal en Manhattan, pero finalmente desistió y permitió que la fiscal federal adjunta Audrey Strauss ocupara el cargo.

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Este cambio de postura se produjo después de que el entonces fiscal federal Geoffrey S. Berman aceptara dimitir, tras recibir garantías de que las investigaciones contra los aliados de Trump no se verían interrumpidas y que Strauss podría dirigir la fiscalía.

En aquel momento, la fiscalía estaba investigando las transacciones de Rudy Giuliani, quien ejercía como abogado personal de Trump, y también estaba investigando las acciones de un banco estatal turco.

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