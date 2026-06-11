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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al fiscal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, para ser Director de Inteligencia Nacional, después de que la semana pasada anunciara el nombramiento del polémico Bill Pulte.
"Me complace anunciar la nominación de Jay Clayton —una figura sumamente respetada, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), exdirector de Sullivan & Cromwell y actual Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York— para ocupar el cargo de próximo Director de Inteligencia Nacional", escribió el mandatario en su red Truth Social.
Trump no escatimó elogios para Clayton: "Pocas personas en el ámbito jurídico gozan de tanto respeto como Jay. Insto al Senado de los Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible".
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La nominación de Trump de un nuevo candidato para la Inteligencia Nacional llega después de la polémica que generó la propuesta de nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna en la construcción de viviendas.
Además de las dudas generadas por la falta de experiencia en Inteligencia de Pulte, el candidato de Trump había protagonizado en septiembre de 2025 una pelea verbal, con amenazas de golpes, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada en un club conservador en Washington.
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Estos antecedentes complicaban su aceptación por parte del Congreso. El senador demócrata Chuck Schumer reaccionó a la nominación de Jay Clayton al asegurar que "no importa lo que hagan, Pulte tiene que irse. Todavía está en ese puesto".
La anterior Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dimitió el pasado 22 de mayo para cuidar de su esposo que padece cáncer de huesos.
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