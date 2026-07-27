Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportó que 84% del sector gasolinero cumple con el acuerdo para tener el precio del diésel en menos de 27 pesos por litro.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, Escalante destacó el acuerdo voluntario con los empresarios, además que cerca de 8 mil 600 estaciones están cumpliendo con el precio .

“Tenemos la meta de estar en menos de 27, ahorita tenemos el precio promedio en 27 pesos con cinco centavos”, reportó el titular de la Profeco al señalar que se cuenta con un mateo para ubicar las estaciones y sus precios.

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Sobre el precio de la canasta básica de 24 productos, el procurador mencionó que la meta es de 910 pesos para las familias: “vamos muy bien, tenemos muy buenos resultados”.

En cuanto a productos, indicó que el pollo entero por kilo se encuentra en 39.66 pesos por kilo.

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