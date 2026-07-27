Lima. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunció este lunes que el primer vicepresidente, Luis Galarreta, asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de su gobierno, que entrará en funciones desde este martes en el país andino. Las cámaras de senadores y diputados de Perú se instalan y comienzan este lunes su primer periodo anual de sesiones.

Fujimori, quien este martes toma posesión como presidenta, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá.

Tras ser anunciado por Fujimori, Galarreta agradeció "la confianza de liderar" el primer gabinete del nuevo gobierno y dijo que una de sus principales misiones será "enfrentar la inseguridad" ciudadana, así como "volver a crecer con inversiones, generar empleo".

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El vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular señaló que otro de los objetivos del gobierno será "volver a hacer que la gente confíe en sus autoridades" y que asumirá el cargo "con absoluta responsabilidad, con muchas ganas de sacar al país hacia adelante".

También ratificó su intención de dialogar con los diversos sectores políticos y sociales y "cumplir las metas claras" de gestión.

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Fujimori agregó, de inmediato, que el Ministerio de Economía y Finanzas estará a cargo de Elmer Cuba, al que consideró "uno de los economistas más reconocidos e influyentes del país" y recordó que fue director del Banco Central de Reserva.

La gobernante electa sostuvo que la "misión clara" de Cuba será "devolverle estabilidad, confianza y crecimiento" a la economía peruana y que "lo más importante es que este crecimiento se transforme en empleo, reducción de la pobreza y más oportunidades para todos los ciudadanos".

Cuba indicó, a su turno, que aceptó el cargo para aplicar las "reformas económicas que han esperado todo el siglo" para "enrumbar al país hacia el desarrollo".

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Sostuvo que la meta de los próximos años será que el crecimiento económico que tiene Perú "llegue bajo la forma de mejores empleos, remuneraciones" y que también se van "a cerrar las brechas de infraestructura".

Fujimori también confirmó que ha decidido nombrar como ministro de Relaciones Exteriores al abogado, periodista y excandidato presidencial derechista Carlos Espá, con la intención de "fortalecer la presencia de Perú en el mundo".

Hoy al mediodía se desarrollará la ceremonia de instalación del Congreso bicameral, que se hará en el hemiciclo parlamentario con la participación de 60 senadores y 130 diputados.

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El último domingo, se determinó que Fuerza Popular, el partido de Fujimori, presidirá la mesa directiva del Senado para el periodo 2026-2027 junto a la formación ultraderechista Renovación Popular.

Tras una reñida votación, el fujimorista Miguel Torres, quien también es segundo vicepresidente electo del país, juró como nuevo presidente del Senado y, según el reglamento, se convirtió en el presidente del Congreso, un cargo que el año que viene pasará a manos del legislador que ejerza la presidencia de diputados.

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