Dos hombres de 25 años fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa, luego de ser identificados como posibles responsables de un doble homicidio ocurrido el pasado 25 de julio en la colonia Las Cruces, en La Magdalena Contreras.

De acuerdo con la SSC, la captura fue resultado de trabajos de investigación y del análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, que permitieron seguir la ruta de escape de los presuntos agresores tras el ataque armado en el que dos hombres perdieron la vida.

Las primeras indagatorias señalan que las víctimas sostuvieron una riña con varios sujetos, quienes posteriormente les dispararon y huyeron del lugar a bordo de un vehículo con cromática de taxi.

Lee también Ataques ligados al narcotráfico concentran 98% de los homicidios en Cuautitlán Izcalli; refuerzan operativo tras triple asesinato

Durante el seguimiento virtual, operadores del C2 ubicaron a dos hombres con características similares a las de los probables responsables sobre avenida Tláhuac, en la colonia El Vergel, alcaldía Iztapalapa. Policías que acudieron al sitio les realizaron una revisión preventiva.

Como resultado de la inspección, los oficiales aseguraron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con un cartucho útil, 26 bolsas con aparente marihuana, una mochila y un teléfono celular.

[Publicidad]

Los dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible participación en el doble homicidio.

Lee también Trabajador del sistema penitenciario de CDMX denuncia retención de salario; acusa presiones para renunciar a su plaza

La SSC informó que uno de los detenidos cuenta con un amplio historial delictivo, con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en distintas modalidades entre 2022 y 2026, además de siete presentaciones ante el Juez Cívico por consumir bebidas alcohólicas e inhalar estupefacientes en la vía pública.

[Publicidad]

En tanto, el segundo detenido registra una presentación ante el Juez Cívico por la misma conducta administrativa.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en la agresión ocurrida en La Magdalena Contreras.

LL