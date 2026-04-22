El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, afirmó que la alianza con Morena y el Verde Ecologista de Méxcio se mantiene, después de que ayer su bancada fue acusada por Ricardo Monreal de “atorar” el acuerdo para elegir a los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Todo ya va encaminado, ahorita sí está la ruta, la prioridad es mantener la unidad para mantener la correlación de fuerzas aquí, en eso sí va para adelante, ya no hay duda”, dijo en conferencia de prensa.

Dijo que el PT irá a la negociación de las candidaturas para el próximo año, con la propuesta de que se tome en cuenta la preparación de los aspirantes.

Lee también Nuevos consejeros electorales del INE rinden protesta; "no somos enemigos del gobierno, partidos políticos o empresarios", señalan

“Ya vamos en la ruta de ir en coalición y ahí nosotros queremos que no solo el criterio de la popularidad te haga resolver al candidato, sino que hay que ver otras cualidades del candidato o la candidata, para gobernador o para presidente o para diputado, pero apenas vamos a empujar, a empezar a reunirnos en la coalición para ver ese tema”, comentó.

Al Sandoval se le cuestionó si los cambios en la dirigencia de Morena podrían beneficiarlo para que busque la candidatura a gobernador de Michoacán, y respondió que es “todo terreno”.

“Nosotros somos soldados de la 4T y soldados del PT, y donde nos diga la gente, como nos diga, en donde nos ponga, nosotros somos todo terreno”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft